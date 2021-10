Facebook muudab nime Metaks

Hommikul kaeti Facebooki silt "Like" logoga ning õhtul avaldati Meta logo. Foto: Reuters/Scanpix

Facebooki, kui ettevõtte nimi, muutub Metaks, mis peaks esile tõstma üleminekut virtuaalreaalsusele ja asetama esikohale metaversumi, vahendab Bloomberg.

Eesmärk on distanseeruda ettevõte Facebooki sotsiaalmeediaplatvormist, mida on viimasel ajal räsinud mitmed skandaalid. Lisaks peaks see kajastama seda, et uue nimega Meta on midagi enamat kui sotsiaalmeedia. Juulis kommenteeris Mark Zuckerberg, et järgnevate aastate jooksul muutub ettevõte sotsiaalmeediaettevõttest metaversumi firmaks, ja just seda peaks uus nimi Meta ka esindama. Täna ütles Zuckerberg, et edaspidi on esikohal metaversum, mitte Facebook.

