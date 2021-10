Wise'i aktsia kukkumine ehmatas: muidugi olen pettunud, kes ei oleks?

Taavet Hinrikus ja Kristo Käärmann. Foto: Wise

Eestlaste oma edulugu – ükssarvik Wise – tuli suvel suure elevusega börsile ja tegi firma aktsiaid ostnud inimesi rikkamaks, kui nüüd valmistab investoritele muret aktsia kiire kukkumine, uudised konkurentidest, maksujamast ja suuromaniku osaluse müümisest.

Investor Margus Oberschneider on pettunud. “Kes ei oleks. Tipust ligi -30% paneb mõtlema, et kas ei ole midagi valesti selle välise hiilguse juures. Midagi sellist, mida investor ei tea. Kummaline on see, et langus 20% peal ei peatunud. See paneb mõtlema,“ on Oberschneider hämmingus.

Juulis Londoni börsile tulnud Wise'i aktsia hind jõudis avapäeva 8naelase aktsiahinna pealt maksimaalse 11,5 naelani 22. septembriks. Juba esimese börsipäeva lõpetas aktsia 10protsendilise tõusuga, saavutades oma tipphetkel 30% tootluse. See oli ka senine aktsiahinna lagi ning seejärel on hind olnud pidevas languses.

Praeguseks on põhiküsimus, kas kogu seksikus on nüüd aktsiast kadunud või on see hoopis hea ostukoht?

