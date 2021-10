Ekspress Grupi kasum kasvas poole võrra

Ekspress Grupi puhaskasum kasvas üheksa kuuga kuus korda võrreldes aasta varasema sama perioodiga. Foto: Raul Mee

Kolmandas kvartalis teenis ettevõte 1,1 miljonit eurot puhaskasumit ning lõpuni viidi ka Printalli tehing, mille tulemusel makstakse aktsionäridele erakorralist dividendi.

Ekspress Grupp teenis kolmandas kvartalis 13,3 miljonit eurot müügitulu, mis on 22% suurune kasv aasta varasema perioodiga. Samas tempos on kasvanud ka üheksa kuu käive ning käesoleval aastal on teenitud pea 37,6 miljonit eurot.

