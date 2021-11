Investorid on LHV uuest teenusest elevil, aga hoiatavad krüpto varjukülgede eest

Krüptoraha liidu kaasasutaja ja Change Investi nõukogu liige Asse Sauga leiab, et krüptovarade ja tehnoloogiate suhtes sõbralikumad pangad on hiljem võitjad. Foto: Karen Harms

Täna tegi LHV Pank teatavaks, et järgmisest nädalast on nende mobiilirakenduse kaudu võimalik krüptovaradega kaubelda. Krüptoinstrumentidesse investeerijate silmis on tegemist sammuga õiges suunas, mis pakub laiemale üldsusele võimalust krüptosse investeerida. Samas hoiatavad nad uusi investoreid krüptovaradesse investeerimise ohukohtade eest ja kutsuvad üles investeerima teadlikult.

Krüptoraha liidu kaasasutaja ja Change Investi nõukogu liikme Asse Sauga sõnul on tervitatav, et Eesti pank avab krüptovääringutega kauplemise funktsiooni oma mobiilirakenduses. Sauga toob välja, et krüptorahanduse valdkond kasvab ülisuurel kiirusel ja need tehnoloogiad ja võimalused on vaikselt ka pangandusse jõudmas.

