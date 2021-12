Elmo Rent pakub uusi aktsiaid turuhinnast 24% kõrgema hinnaga

Elmo Rent pakub investoritele uusi aktsiaid. Foto: ELMO Rent

Elmo Rent teatas börsiteate vahendusel, et plaanib emiteerida kuni 727 270 uut lihtaktsiat. Jaeinvestoritele määrati aktsiahinnaks praegusest turuhinnast enam kui 20 protsenti kõrgem hind.

Ettevõte teatas, et neil on õigus välja lasta kuni 727 270 uut aktsiat, igaühe nimiväärtuseks on 0,10 eurot ja ülekursiks 5,4 eurot. See tähendab, et uusi aktsiaid plaanitakse müüa 5,5 euro eest, mis on praegusest turuhinnast 23,6 protsenti kõrgemal.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099