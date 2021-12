EKP tõmbas rahatrükki koomale

Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa Keskpank teatas täna, et vähendab täiendavalt rahatrükki. Samas lubati, et regiooni majandust toetatakse ka tuleval aastal ning inflatsiooni pärast niivõrd palju ei muretseta. Igasugune rahapoliitika karmistamine saab olema nende sõnul aeglane, vahendab Reuters.

Eurotsooni majandus on jõudnud pandeemiaeelsele tasemele ning inflatsioon kiireneb. See on pannud keskpanga surve alla lõtv rahapoliitika lõpetada.

