Turul möllab supertsükkel, mis sunnib kõigi toorainete hinnad üles

Nafta kui üks olulisemaid tooraineid kütuste valmistamiseks on aastaga samuti märgatavalt kallinenud. See on muutnud kallimaks tanklast saadava bensiini- ja diislikütuse. Foto: AFP/Scanpix

Energiaturge on Euroopas ja Aasias tabanud tõsine kriis ning majanduse kõige tähtsamate sisendhindade kiire kallinemine võib inflatsioonile hoo sisse lükata. Kuidas sellises keskkonnas navigeerida ja õigeid investeerimisotsuseid teha?

LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees usub, et energia ja teiste toorainete hinnatõus on pikaajaline ning koos inflatsiooniga saab see olema aktsia­turgude jaoks pikas plaanis olulisim tegur. “Ajalooliselt on kiire hinnakasvu keskkonnas aktsiaturgudel pigem nõrkust nähtud, investorite ostu­jõudu on kasvatanud ainult avatus toorainetele, toorainetootjatele ning reaalvaradele,” selgitas ta. Kallite hinnakordajatega aktsiad on Kiivramehe sõnul olnud sellises keskkonnas koos pikaajaliste riigivõlakirjadega kõige halvemad investeeringud.

