Suurpank: investorid liiga karused, müügilainet ei tule

JPMorgan Chase & Co kontor New Yorgis. Foto: JPMorgan Chase & Co

USA suurpanga JPMorgan Chase & Co analüütikute hinnangul pole erilist põhjust karta, et USA aktsiad rekordiliste tippudeni lennutanud ralli peatselt läbi saab; asi on pigem vastupidine.

"Suure müügilaine eeltingimused on praegu puudu, arvestades investorite niigi madalalt võetud positsioone, rekordilisi tagasioste, piiratud süsteemset võimendust ja jaanuari positiivseid hooajalisi mõjusid," vahendas Bloomberg JPMorgani klientidele saadetud prognoosi. "Investorite positsioneerumine on ülemäära karune - turg on viinud keskpanga poliitika karmistumise ja omikroni tüve mõju narratiivid liiga kaugele."

