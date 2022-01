Balti börsid taastuvad täna eilsest langusest

Eilne punane börsipäev on täna asendunud kasvuga ning mitmed Tallinna börsi aktsiad on tugevalt plusspoolel.

Kui eile tegi Tallinna börs ligi kahe aasta suurima kukkumise ning odavnes päevaga ligi 5%, siis tänaseks on kohalikud börsid jälle plussi pöördunud. Balti börsi koondindeks on täna kerkinud 2% ning seda on tugevalt vedanud Tallinna börsi indeks, mille kasv on päeva alguses 2,8%. Kasvu on näidanud ka Riia ja Vilniuse börs. Täna on esimese tunniga tehtud kokku 5500 tehingut põhinimekirjas ning käive oli 4 miljonit eurot. Eilne päevakäive oli 12 miljonit eurot.