Investorid kasutavad ära soodushindu Balti börsil

Eksperdi soovitused, kuidas luua mühinal müüv e-pood

Milline on e-poe loomiseks ja haldamiseks ettenähtud eelarve, kas e-kauplejal on piisavalt võimekust tegeleda tootekirjelduste ja piltidega ning kuidas teha e-pood klientidele nähtavaks, on vaid vähesed küsimustest, mis tuleks enne e-poe loomist läbi mõelda, selgub Äripäeva raadio saates "Alustava ettevõtja A&O".

Milline on e-poe loomiseks ja haldamiseks ettenähtud eelarve, kas e-kauplejal on piisavalt võimekust tegeleda tootekirjelduste ja piltidega ning kuidas teha e-pood klientidele nähtavaks, on vaid vähesed küsimustest, mis tuleks enne e-poe loomist läbi mõelda, selgub Äripäeva raadio saates "Alustava ettevõtja A&O".