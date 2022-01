Börsidel terendab jälle languspäev

Aasia turud on võtnud suuna langusele. Foto: AP/Scanpix

Hoolimata esmaspäevasest taastumisest Ameerika Ühendriikide aktsiaturul on nüüd Aasia turud võtnud suuna langusele. Ka USA aktsiafutuurid ennustavad teisipäevaks uut languspäeva.

Aasia turud on täna jätkanud langusega ning Aasia ja Vaikse ookeani börsiindeksid on jõudnud madalaimale tasemele alates 2020. aasta novembrist. Turge vedasid alla investorite mure USA rahanduspoliitika pärast, geopoliitilised pinged ja volatiilsed liikumised aktsiaturgudel. Hoolimata sellest, et eile lõpetasid USA börsid plusspoolel, on suuremad aktsiaindeksid Aasias päeva alguses langenud. Aasia Dow' aktsiaindeks on kukkunud 1,9%, Jaapani Nikkei 225 börsiindeks on odavnenud 1,8%, Shanghai ja Hongkongi börsiindeks on langenud 1,5%.

