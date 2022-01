Börsidel on oodata tugevat languspäeva

Suuremad aktsiaturud Aasias on täna alustanud päeva suurema langusega ning ka aktsiafutuurid ennustavad nii USAs kui ka Euroopas müügilainet. Foto: AP/Scanpix

Eile teatas USA Föderaalreserv tulevikuplaanidest, mille peale USA aktsiaturud langesid ning on vedanud suuremasse langusesse nii Aasia turud kui ka tänased aktsiafutuurid nii Euroopas kui ka USAs.

Eile otsustas USA Föderaalreserv pärast kahepäevast kohtumist, et jätab esialgu intressimäärad tõstmata, kuid anti selge signaal, et esmalt tõmmatakse koomale varaostupoliitika. Eile kinnitati, et rahatrükk lõpetatakse juba märtsis ning pärast seda tõstetakse ka intressimäärasid.

