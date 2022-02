JPMorgan: intresside tõstmine on aktsiahindadesse arvestatud, aeg osta

JPMorgani strateegide arvates tasub praegu aktsiatele panustada. Foto: Reuters/Scanpix

JPMorgani strateegid usuvad, et intressimäärade tõstmine on nüüd hindadesse arvestatud ning investoritel tasub aktsiatele panustada, vahendab Bloomberg.

Strateegid usuvad, et Föderaalreserv ja Euroopa Keskpank rahapoliitika karmimaks muutmisest enam ei räägi, seda vähemalt võrreldes sellega, mis praegu aktsiahindadesse on juba arvestatud. Samal ajal on inflatsioon jõudmas oma kõrgpunkti ning ettevõtete kasumid valmistavad positiivseid üllatusi. “Me usume, et aktsiaturgudel on tõusuruumi ning see tsükkel ei ole kaugeltki veel läbi,” ütlesid nad.

