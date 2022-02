Kauplejad panustavad aina agressiivsemale intresside tõusule USAs

New Yorgi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Oodatust kõrgem inflatsiooninumber ning Föderaalreservi rahapoliitiku karm toon tõstsid futuuriturgudel järsult intresside tõusuootusi, vahendab Reuters.

Neljapäeval selgus, et USA tarbijahinnad tõusid jaanuaris aastases võrdluses 7,5 protsenti – see on juba neljas kuu järjest, kus inflatsioon ületab 6 protsendi taseme. Ökonomistid ootasid inflatsiooniks 7,3 protsenti.

