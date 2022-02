USA jaemüük kasvas jaanuaris 10 kuu kiireimas tempos

USA jaemüük hakkas jaanuari uuesti tõusma, kasvades viimase 10 kuu kiireimas tempos. See näitab, et nõudlus autode, mööbli ja muude toodete järele on jätkuvalt suur, vahendab Bloomberg.

