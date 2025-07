Tagasi 02.07.25, 15:43 Triinu Tapver: tõenäoliselt jäävad USA aktsiaturud edaspidigi juhtima Näib, et USAs on kõigele vaatamata endiselt olemas aktsiaturgude pikaajalise kasvu väljavaated. Pole ka ühtegi tõsiseltvõetavat alternatiivi, kirjutab LHV majandusanalüütik ja majandusteadlane Triinu Tapver.

Foto: Andras Kralla

Alates aasta algusest on üle päeva, kui mitte iga päev toimunud globaalse haardega muutusi: tollimaksude kehtestamine ja edasilükkamine, uued sõjakolded ja arengud vanade juures, kaitsetööstuse võidukäik ning aina kerkivad riigivõla tasemed. Sellist virvarri pole lähiajaloos olnud ning lähitulevikku on pea kasutu prognoosida.

Mõnevõrra irooniline on seegi, et seda kõike on korraldanud pelgalt üks inimene. Aga ega enne saagi tark olla, kui pole loll olnud.

Käesolevat aastat juhibki Donald Trumpi efekt – tollimaksude saaga on loonud turul nii soodsaid ostukohti kui hirmu. Kui aprilli alguses langes S&P 500 tipuga võrreldes pea 19%, siis praeguseks on indeks uue rekordi püstitanud.

Aktsiaturgude kõikumise kõrval on investorid muutunud ärevamaks. Kümneid aastaid kindlat tootlust pakkunud USA aktsiaturg võib mõraneda.

USA tehnoloogiasektori tarneahelatesse on Hiina sama tugevalt kinnitunud nagu kriips Õ peale. Triinu Tapver majandusteadlane

Kapital on juba hakanud Euroopa poole vaatama. Esimese kvartaliga liikus 10,6 miljardi dollari väärtuses USA investorite raha Euroopa börsil kaubeldud fondidesse (ETF). Samal ajal on USA fondidest raha välja liikunud . Selle kõrval spekuleeritakse, kas tulevikus on USA dollar endiselt stabiilne ning riigivõlakirjad riskivabad.

Ent kas paanikaks on ikka põhjust?

Nihe on juba alanud

Alates 1990. aastast on USA majandus kasvanud aastas keskmiselt 2,49% ja S&P 500 10,9% aastas, seevastu Euroopa Liidu keskmine majanduskasv jäänud kõigest 1,69% ning STOXX Europe 600 tootlus 6,6% juurde. Ehk laias laastus taanduvad aktsiaturgude väljavaated majanduse elujõulisuse analüüsimisele.