Tallinna börsil täna punane, Leedu börs on taastumas

Tallinna börs alustas päeva tugeva langusega. Foto: Liis Treimann

Balti börsid reageerivad Ukraina-Vene sõjauudistele vastassuunaliselt. Tallinna börs on langenud täna esimesel kauplemistunnil 2,6%.

Eilne suur langus börsidel Ukraina ja Venemaa vahelise sõja puhkemise uudiste peale on täna tõmmanud ka eile suletud Tallinna börsi langusesse. Eile suurelt langenud Riia ja Vilniuse börsiindeksid, mis kukkusid vastavalt 4,1% ja 6,6%, on täna mõnevõrra taastumas. Vilniuse börsiindeks on kerkinud 2,1%, kuid Riia börs on alustanud 0,2% suuruse langusega.

