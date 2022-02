Video: president Kersti Kaljulaid avalikustas oma rahalise vabaduse allika

Eelmise aastani Eesti Vabariigi presidendiks olnud Kersti Kaljulaid on pikaajalise staažiga investor. Oma portfelli on ta jaganud mitme erineva varaklassi vahel, ent kinnisvarasektor on osutunud tema lemmikuks, rääkis Kaljulaid jaanuaris toimunud investor Toomase konverentsil.

Eelmise aastani Eesti Vabariigi presidendiks olnud Kersti Kaljulaid on pikaajalise staažiga investor. Oma portfelli on ta jaganud mitme erineva varaklassi vahel, ent kinnisvarasektor on osutunud tema lemmikuks, rääkis Kaljulaid jaanuaris toimunud investor Toomase konverentsil.