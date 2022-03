Balti börsi tabas tugev müügilaine

Suure kukkumise on teinud pangandussektori aktsiad, LHV on odavnenud pea 8% ning Coop Pank 10%. Foto: Liis Treimann

Balti börsi ettevõtteid tabas nädala esimesel kauplemispäeval tugev langus, sest mindi kaasa maailma suuremate aktsiabörsidega.

Balti börse koondav indeks on täna kukkunud 5,6% ning seda langust on peamiselt vedanud Tallinna börsi kukkumine 5,4%. Vilniuse ja Riia börs on täna odavnenud vastavalt 3% ja 1,6%. Börside suurema languse taga võib olla inflatsiooni kiirenev kasv, mida veab energiahindade kallinemine. Täna hommikul lennutas nafta hinna kerkimine rekordtaseme lähedale börsid suuremasse langusesse, kuna investorid kardavad kontrolli alt väljuvat inflatsiooni kasvu.

