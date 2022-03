Aktsiaturgude tõus peatus

Maakler NYSE börsil. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturgude liikumine sõjaeelsele tasemele asendus kerge langusega pärast seisakut Ukraina rahukõnelustes, USA futuurid näitavad sama trendi, kirjutab Bloomberg.

Kui viimastel päevadel on nii Euroopa kui USA indeksid näidanud tõusu, siis täna on need asendunud väikese langusega. Nii on Stoxx Europe 600 indeks täna langenud 0,13%, S&P 500 indeksi futuurid 0,32% ning Nasdaq 100 futuurid 0,37%.

