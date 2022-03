Föderaalreservi juht: vaja võib minna suuremaid intressitõuse

Föderaalreservi esimees Jerome Powell. Foto: AFP/Scanpix

Föderaalreservi esimees Jerome Powell ütles täna, et inflatsiooni ohjeldamiseks võib USA keskpangal vaja minna suuremaid intresside tõstmisi kui algul plaanitud.

Täna USA majandusteadlaste assotsiatsiooni NABE konverentsil esinedes ütles Powell, et tööjõuturg on väga tugeval alusel ja inflatsioon liiga kiire. "Kiire liikumise vajadus on ilmselge, et tuua monetaarpoliitika tagasi neutraalsemale tasemele ja seejärel liikuda piiravamate tasemeteni, kui neid on vaja, et hinnastabiilsus taastada," ütles ta.

