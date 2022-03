Venemaa börs jääb välisinvestoritele teadmata ajaks suletuks

Sanktsioonide all oleva Venemaa panga aktsiad on kerkinud täna 15%. Foto: AFP/Scanpix

Venemaa keskpank lükkas välisinvestorite aktsiate tehingute keelu edasi määramatuks ajaks. Moskva aktsiabörs on kallinemas.

Varem peatas Venemaa keskpank välisinvestorite tehingud aktsiatega 1. aprillini, kuid nüüd teatati, et kauplemise keeldu pikendatakse määramatuks ajaks. Lisaks teatati, et osalt aktsiatelt eemaldati ka lühikeseks müügi piirang. Kokku on võimalik pankadel ja maakleritel lühikeseks müüa 83 Moskva börsi aktsiat.

