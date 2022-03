Venemaa börs katsetab börside avamist pärast rekordiliselt pikka turuseisakut

Vene aktsiaid omavatel investoritel tasub valmistuda halvimaks

Moskva börs, kus on noteeritud Venemaa ettevõtete aktsiad, on senimaani suletud. London ja Saksamaa peatasid kauplemise ADRide ja GDRidega, välismaaklerid panevad selle võimaluse kinni ka USAs. Mida see kõik tähendab investorite jaoks, kellel on portfellis Vene väärtpabereid? Mitte midagi head.