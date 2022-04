Heimon Kala müük kukutas PRFoodsi käivet ka kolmandas kvartalis

Indrek Kasela Soome äri müügist: eraldasime sellest kroonijuveeli

PRFoodsi tütarettevõte Saaremaa Kala AS müüb Heimon Kala Oy aktsiad Soome ettevõttele Nordic Fish Oy. PRFoodsi juht Indrek Kasela rääkis intervjuus, et kahjumis ettevõtte müük on keeruline ja tehtud tehinguga on seetõttu rahul.