Netflix kaotas esimest korda tellijaid, aktsia kukkus kivina

Netflix prognoosib, et ka teises kvartalis väheneb kasutajate arv ja seda juba 2 miljoni võrra. Foto: AFP/Scanpix

Esimese kvartali tulemused teatanud Netflixi kasutajate arv langes esimest korda kümne aasta jooksul, mille peale aktsia hind odavnes järsult.

Populaarne voogedastusplatvorm Netflix tõdes kvartali aruandes, et järjest raskem on kasvatada kasutajate arvu mitmel turul. See šokeeris investoreid ning saatis aktsia hinna kauplemispäeva järel 25% langusesse jõudes 258 dollari juurde. Teate kohaselt vähenes esimeses kvartalis kasutajate arv 0,2 miljoni võrra, kuigi investorid ootasid 2,6 miljoni suurust kasutajate arvu kasvu.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev