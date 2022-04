Allikad: Twitter jõuab Elon Muskiga kokkuleppele juba täna

Elon Musk soovib Twitterit osta. Foto: Reuters/Scanpix

Twitter on vastu võtmas Elon Muski 43 miljardi dollari suurust ülevõtupakkumist, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed, vahendab Reuters.

Twitter võib tehingu teha avalikuks juba täna õhtul, sest ettevõtte nõukogu saab kokku. Musk on pakkunud Twitteri eest 54,2 dollarit aktsia kohta. Samas on ka võimalik, et tehing viimasel minutil siiski ära jääb, ütlesid inimesed.

