Tallink müüs kaubalaeva Sea Wind

Sea Wind on valmistatud 1972. aastal Taanis. Foto: Tallink

Tallinnk müüb kaubalaeva Sea Wind, mis ettevõtte kasumile ja rahavoogudele suurt mõju ei avalda, selgub börsiteatest.

Tallink Gruppi kuuluv tütarettevõte Tallinn Swedish Line Ltd on allkirjastanud lepingu ettevõttega Rudniki Shipping Ltd, mille kohaselt müüakse neile kaubalaev Sea Wind. Kaubalaev antakse ostjale üle täna.

