Baltic Horizon kasvatas renditulu

Baltic Horizon Fond on pikalt kaubelnud allpool oma puhasväärtust. Pildil Baltic Horizoni fondijuht Tarmo Karotam (paremal) börsikella helistamas. Foto: Andras Kralla

Tallinna börsil noteeritud Baltic Horizon Fond tegi teatavaks osakuomanike korralise üldkoosoleku ja fondi osaku värskeima puhasväärtuse.

Baltic Horizon Fond andis börsiteate vahendusel teada, et teenis tänavu aprillis konsolideeritud puhaskasumit 0,9 miljonit eurot. Baltic Horizon Fondi osaku puhasväärtus ehk NAV on 2022. aasta aprilli lõpu seisuga 1,1086 eurot osaku kohta. Fondi turuväärtus 16. mai sulgumishinna peal on 0,9 eurot osaku kohta. 2021. aasta aprillis oli fondi osaku puhasväärtus 1,1422 eurot.

