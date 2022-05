Ekspress Grupp omandas Leedu uudisteagentuuri

Pipedrive'ist finantsvabaks saanud naine päästab oma idufirmaga metsa üle maailma

Kuld oli aastasadu erinevates riikides raha tagatis, kuid Eesti viiendast ükssarvikust Pipedrive’ist tuule tiibadesse saanud Merit Valdsalul (33) on plaanis oma idufirmaga Single.Earth see ajalugu ümber kirjutada. Tema idee on panna lageraiumata jäetud mets tokenite ehk uue krüptoraha merit alusvaraks.

