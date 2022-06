LHV Panga juht müüs suures koguses tööandja aktsiaid

LHV sisering märgib miljonite eest aktsiaid, kuid paljud on õigused ka maha müünud

LHV juhtkond ja siseringiga seotud isikud on kasutanud aktiivselt õigust märkida LHV aktsiaid –kokku on nad märkinud juba ligi 40 protsenti kaasatavast kapitalist. Kõik õigused siiski kasutust ei leidnud ning mitmed on oma märkimisõigused hoopis müüki pannud.