USA börsi hitihoiatused: ekspert soovitab magusamaid palu kiibifirmade seast

Börsikaupleja Igor Dorošenko näeb suurepäraseid investeerimisvõimalusi mikrokiipidega seotud ettevõtetes. Foto: Andres Haabu

Börsikaupleja Igor Dorošenko sõnul on USA börsi ühed paremad investeerimisvõimalused praegu just mikrokiipidega seotud ettevõtted.

Dorošenko ütles, et kiipide roll on olulisem kui kunagi varem. "Need on kõikjal, alates pesumasinatest ja autodest ning lõpetades nutitelefonide ja andmekeskustega," räägib ta. Seetõttu tuleks ka investoritel Dorošenko sõnul rohkem just mikrokiibitööstuse poole vaadata, sest häid ettevõtteid, mida oma portfelli noppida, on üksjagu.

