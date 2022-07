Investeerimisgurud materdavad uut trendi: idufirmadesse on kasutu vähe raha investeerida

Pildil invesorid Lauri Meidla, Jaak Roosaare ja Madis Müür. Foto: Raul Mee

Investori ja "Rikkaks saamise õpiku“ autor Jaak Roosaare, ettevõtja ja investor Lauri Meidla ning iduinvestor Madis Müür jagasid laupäevasel InvesteerimisFestivalil nippe, kuidas kohal olla enne teisi ning teenida sajakordset tootlust. Lisaks avaldasid nad, kuhu nad praegu investeerivad.

Investor Jaak Roosaare leiab, et iduinvesteeringud on liiga massidesse läinud. Kel investeerimiseks 10 000-15 000 eurot, võiks kaaluda näiteks USA naftatootja Occydental Petroleumi aktsiat või kui investoril on kuskil turueelis, siis seda kaaluda. Roosaare sõnul on USA turul praegu toimumas kasvukordajate kukkumine, aga järgmises faasis võivad hakata kukkuma ettevõtete kasumid. Praegu on pigem võita pikaajalisel investoril, kes soodsalt aktsiaid ostab. Lisaks on Roosaare börsilt valinud kaitsetööstuse ning naftafirma aktsiaid.

