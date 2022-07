Investeerimisfestivalil jagatud tarkused, mida lavalt ei kuulegi

Viljar Arakas: inflatsioon ja sõda, ülejäänu pole oluline

EfTEN Capitali tegevjuht Viljar Arakas tõdes InvesteerimisFestivalil, et maailma mastaabis on hetkel oluline inflatsioon ja meie regioonis sõda ning need kaks tegurit defineerivad kõike seda, kus me praegu oleme, ülejäänu pole enam oluline.