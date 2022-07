Viljar Arakas: inflatsioon ja sõda, ülejäänu pole oluline

Viljar Arakas imestas investeerimisfestivalil, et "väljas on 30 kraadi ja inimesed tunnevad huvi kinnisvara vastu". Foto: Raul Mee

EfTEN Capitali tegevjuht Viljar Arakas tõdes InvesteerimisFestivalil, et maailma mastaabis on hetkel oluline inflatsioon ja meie regioonis sõda ning need kaks tegurit defineerivad kõike seda, kus me praegu oleme, ülejäänu pole enam oluline.

Kinnisvara valdkonnas 20 aastat tegutsenud Arakas tõi välja asjaolu, et aastaid toimetasime sellises keskkonnas, kus inflatsioon oli peaaegu olematu, trükiti vaid raha juurde. „Praegune situatsioon on selline, kus inflatsioon sai tammi tagant kosena lahti,“ tõi Arakas olukorra kohta võrdluse. Tema hinnangul on nüüd kõik muutunud.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev