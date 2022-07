Powell: minu arvates ei ole USA majandus languses

Föderaalreservi juht Jerome Powelli hinnangul ei ole praegu USA majandus languses ning tema sõnul ollakse Föderaalreservi intressimääradega jõutud nüüd neutraalsele tasemele. Järgmine intressitõstmine sõltub enne 21. septembrit ilmuvatest majandusnäitajatest. Foto: Liu Jie/Xinhua via ZUMA Wire/Scanpix

Föderaalreservi juht Jerome Powell ütles kolmapäeval, et tema arvates ei ole praegu USA majandus languses, sest tööjõuturg on selleks liiga tugev. Samuti ütles Powell, et nad ei anna enam edasiste intressiotsuste osas vihjeid, sest nad on jõudnud nüüd nende arvates majanduse jaoks neutraalsele intressitasemele ning edasised intressiotsused sõltuvad vahepeal tulevatest majandusnäitajatest.

USA keskpank Föderaalreserv otsustas kolmapäeval tõsta baasintressimäära 0,75 protsendipunkti võrra 2,25 – 2,5 protsendi vahemikku. Otsuse järgsel pressikonverentsil ütles Powell, et tema arvates ei ole USA majandus praegu languses, sest tööjõuturg on selleks liiga tugev. Powell mainis, et USA majanduses on loodud käesoleval aastal 2,7 miljonit töökohta ning töötusemäär on viimase ligi 50 aasta madalaimal tasemel, 3,6% peal.

