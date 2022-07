Ford sõitis teises kvartalis elektriautodega kasumisse

Siim Tammer: kontsade klobin kontorisse tagasi!?

Tööandjal on vaja tugevamat ja selgemat juhist, et tööturu trendidega kaasa minna selleks, et see trend talle hilisemates vaidluses karuteenet ei teeks, kirjutab finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer inspektsiooni blogis.

