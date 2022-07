Meta Platformsi kolmanda kvartali käibeprognoos jäi ootustele alla

Raske poolaasta lõpetanud USA börsifirmad näevad helget tulevikku

USA börsihiidude poolaasta ja kvartalitulemustest on esimene ports juba väljas ning kuigi mõni gigant on pidanud teada andma ka korralikust kasumisulast, püsivad suurfirmad tulevikku vaadates pigem positiivsed ja on seega ka investoritele veidi rahu pakkunud.