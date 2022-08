Artikkel

Pensionile jäämise lõppmäng: õige strateegia võib tuua märkimisväärse lisa

Kui pensionini on vähem kui 10 aastat, tasub üle vaadata, millises fondis kogutakse ning paika panna strateegia, kuidas see välja võtta pensionile minnes. Foto: Andras Kralla

Kui pikaajaliselt pensionifondi valida on lihtsam, siis alla 10aastase perioodi puhul tuleb juba täpsemalt paika panna oma pensionile jäämise strateegia. See võib kogujale tuua olenevalt kogutud summast korraliku lisa.

Viimastel aastatel on pensionifondi valikul räägitud, et parim variant on madalate kuludega aktsiatesse investeeriv indeksifond. Siiski ei ole see hea strateegia, kui pensionini on jäänud 10 või vähem aastat, kuna indeksifondid on üldiselt 100% aktsiates ning seega on ka tururisk väga kõrge. Ekspertide sõnul on kindlasti see üsnagi individuaalne ning oleneb sellest, kas ja millesse inimene veel investeerinud on, kuid liiga konservatiivset joont ei soovita keegi.

