Enefit Greeni aktsia püstitab järjest hinnarekordeid

Enefit Greeni aktsia kallines IPO järgse esimese kauplemispäeva avaminutitel lausa ligi 26 protsenti. IPOs osalenud investoritele on aktsia praeguseks pakkunud tootlust 63%. Foto: Andras Kralla

Enefit Greeni aktsia hind tõuseb börsil kuuendat päeva järjest ning on peale IPOt tõusnud rekordilisele 4,73 eurosele tasemele, pakkudes IPOs sisenenud investoritele pea 63-protsendilist tootlust.

Täna on Enefit Greeni aktsiatega tehtud üle 723 000 eurose börsikäibe juures üle 930 tehingu ning aktsia hind on ületanud esimest korda 4,7 euro taseme kaubeldes hetkel 4,73 euro peal. Tänane tõus on 3%.

