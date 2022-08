Nafta hind läheneb uuesti 100 dollarile

Nafta puurtorn USAs. Foto: Reuters/Scanpix

Naftahinnad on täna 3 protsendi võrra tõusnud, sest Saudi Araabia teatas, et OPEC+ võib kõrge hinnataseme hoidmiseks kaaluda ka tootmiskärpeid. See pani kauplejad kitsa pakkumise pärast uuesti muretsema, vahendab Reuters.

Saudide energiaminister Abdulaziz bin Salman ütles Bloombergile, et OPEC+ riikidel on hindade reguleerimiseks kasutata erinevaid meetmeid, millest üks on ka tootmise vähendamine.

