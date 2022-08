Powell: inflatsiooni alla toomiseks peame valu vastu võtma

Föderaalreservi juht Jerome Powell. Foto: Reuters/Scanpix

Föderaalreservi juht Jerome Powell ütles täna keskpankurite Jackson Hole'i kohtumisel peetud kõnes, et inflatsiooni alla toomine tuleb osalt tööturu ja inimeste heaolu arvel, aga pikaaegse inflatsiooni mõju on inimestele veelgi hullem. Tema sõnum pani turud kiiresti odavnema.

“Meie vastutus on saavutada hinnastabiilsus ilma kompromissideta,” ütles Powell. Kuigi tööturg on praegu veel Powelli sõnul tugevas seisus, siis lähitulevikus on suur võimalus, et see muutub.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev