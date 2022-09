Kui teha investeeringuid naabrimehe soovitusel, läheb asi kiirelt rappa

Kui investor hakkab ise ettevõtete finantsnäitajatesse süüvima ning proovib aru saada ja läbi arvutada aktsia väärtust, muutub ka investeerimine märksa mõistetavamaks, leiab Nasdaq Tallinna börsi turundusjuht Ott Raidla. Foto: Raul Mee

Iga investori eesmärk on teha läbimõeldud ja teadlikke otsuseid, mille eelduseks on oskus ettevõtte väärtust hinnata. Finantsprofessori Aswath Damodarani „Väärtuse hindamise taskuraamat“ on investorile parim abimees, mis on sel teemal kirjutatud.

Kuigi ettevõtte väärtuse hindamine võiks olla iga investori tehingueelne kohustuslik kodune ülesanne, siis tegelikkuses nii see pole. Paljud investeerimisotsused tehakse naabri või pangaanalüütiku soovitusel, ajalehest loetu või muude väliste mõjutajate põhjal. Välditakse oma peaga mõtlemist, ise arvutamist. Nii pole aga tegu enam investori teadliku ja läbimõeldud valikuga, mille tegemise loogikat ta ise mõistab.

Võin garanteerida, et kui investor hakkab ise ettevõtete finantsnäitajatesse süüvima ning proovib aru saada ja läbi arvutada aktsia väärtust, muutub ka investeerimine märksa mõistetavamaks ja rahuldust pakkuvamaks. Kui kodutöö on tehtud, annab see eeldused, et investeeringud muutuvad suurusjärgu võrra edukamaks.

Raamat: "Väärtuse hindamise taskuraamat" Autor: Aswath Damodaran Lehekülgi: 256 Kirjastus: Äripäev Loe näidislehekülgi siit. Raamatu kirjastamist toetasid Nasdaq Tallinn ja LHV.

Konkurentsitult maailma parima ettevõtete väärtuse hindaja õppetunnid

Finantsturgudest suisa lummatud Damodaran, keda peetakse üheks parimaks ettevõtete väärtuse hindamise õpetajaks kogu maailmas, tunnistab, et talle pakub tohutut huvi, kuidas leida üles ettevõtete võimalikult täpne väärtus.

Võrreldes paljude teiste populaarsete investeerimisraamatutega on tema „Väärtuse hindamise taskuraamat“ mõneti keerulisem, sest sisaldab omajagu valemeid, tabeleid ja arvutusi. Kuid sellevõrra rohkem on raamatus ka sisu, mis ärgitab investorit mõtlema ja arenema.

Damodaran hoiatab siiski, et oskus ettevõtte väärtust hinnata ei tähenda automaatselt seda, et investor hakkab tegema üleöö üksnes edukaid otsuseid, vaid seda, et valesid valikuid tuleb ette üha vähem. Juba see on investorile suureks eeliseks.