Keskpangad ehmatavad järjest uute intressimäärade uudistega

Inglismaa keskpank prognoosib, et nende inflatsioon saavutab oktoobris tipptaseme 11% läheduses, mis on madalam kui eelmisel kuul prognoositud 13,3%. Foto: Reuters/Scanpix

Täna tõstsid Inglismaa ja Norra Keskpank intressimäärasid 0,5%, samas kui Türgi keskpank liigub vastuvoolu ja alandas intressimäärasid 1%.

Inglismaa Keskpank (BoE) tõstis neljapäeval oma baasintressimäära 1,75%-lt 2,25%-le ja teatas, et jätkab inflatsioonile "jõulist reageerimist, kui see on vajalik" vaatamata sellele, et majandus on jõudnud langusesse, vahendab Reuters.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev