Sel nädalal on oodata 13 keskpanga koosolekut, turud langevad

Päikesejaamade buum: Elektrilevile tehakse võrguga liitumiseks rekordarv taotlusi

Elektrilevile on viimasel kahel nädalal esitatud 550 taotlust nädalas päikesepaneelide võrku liitmiseks. Need on olnud rekordilised nädalad, keskmine on muidu 291 taotlust nädalas.

