Investorite närvide tuleproov: kolm kvartalit uhtusid aktsionäride portfellidest neljandiku

Selleaastane aktsiahindade langus pole jätnud puudutamata enamikku Tallinna börsi aktsionäridest. Foto: Andras Kralla

See aasta on Tallinna börsil pakkunud närvikõdi ja põletanud aktsionäride raha heleda leegiga, suuremate aktsionäride portfellid on kõhnemaks jäänud miljonite eurode võrra.

Näiteks on börsisula viinud Tallinna Kaubamaja suuraktsionäri NG Investeeringute portfellist 39 miljonit, Tallinki suuraktsionäri Infortari omast aga pea 30 miljonit eurot.

