Suur ülevaade: analüütikud näitavad rohelist ja punast tuld just neile Balti börsi aktsiatele

Coop Pangale on LHV analüütikud andnud küll müügisoovituse, kuid LHV vanemanalüütiku Sander Danili sõnul peab ta endale "tuhka pähe raputama", kuna hinnasihi vahemik on nüüdseks vananenud. Danili arvates on Coop pank alates IPOst korralikult kasvanud. Foto: Liis Treimann