Brookfield ostab USA taastuvenergia arendajaid 1,5 miljardi dollari eest

Brookfieldi USA taastuvenergia portfell hõlmab tuule-, päikese- ja hüdroenergiaprojekte 34 osariigis. Foto: Andras Kralla

Üks maailma suurimaid puhta energia investoreid ostab paar USA taastuvenergia arendajat 1,5 miljardi dollari eest.

Brookfield Asset Management Inc. taastuvenergia üksus ostab tuule- ja päikeseenergia ettevõtte Scout Clean Energy LLC 1 miljardi dollari eest. Samuti ostab ettevõte Standard Solar Inc.-i 540 miljoni dollari eest. Brookfield ütles, et suudab kahe ettevõtte vahel investeerida rohkem kui 500 miljonit dollarit, et aidata kiirendada ettevõtete kasvu, vahendab Fox Business.

