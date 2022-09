Eesti investorid hülgasid augustis energiaaktsiaid

Rikaste TOPi investorid: raskeks alles läheb

End Äripäeva Rikaste TOPi investeerinud investorid tunnistavad, et sel aastal on tulnud vastu võtta mõningaid kaotusi, kuid raskemaks alles läheb. Igaühel on aga kindel strateegia ja valdkond, mille toel loodavad raskustest läbi sõita.