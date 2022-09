Wise ootab sel aastal kahekordset kasvu

Eelmisel aastal Wise'i nõukogust lahkunud ettevõtte kaasasutaja Taavet Hinrikus. Foto: Raul Mee

Eile teatas Wise selle aasta ettevõtte majandusprognoosi kahekordsest kasvust, see uudis tuli pärast seda, kui Morgan Stanley tõstis Wise'i hinnasihi 570 penni pealt 700-le, aktsia reageeris suure tõusuga. Investor Taavi Ilvese sõnul on see igati positiivne uudis ja tal on hea meel, et ta paanikas Wise'i aktsiaid müüma ei tõtanud.

Käesoleva aasta teises kvartalis on Wise aktiivsete klientide arv tugevalt kasvanud. Ettevõtte hinnangul on 23. majandusaasta II kvartali piiriülesed kogumahud ligikaudu 46% suuremad kui 22. majandusaasta II kvartalis. Selle tulemusena on teise kvartali tulud eeldatavalt 208–210 miljonit naelsterlingit, mis teeb esimese poolaasta tuludeks 394–396 miljonit naelsterlingit, mis on ligikaudu 54% suuremad kui 22. majandusaasta esimese kuue kuu tulud.

