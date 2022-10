Artikkel

Credit Suisse'is käärib, õhus on pankrotihõngu

Ettevõte strateegilist plaani on oodata oktoobri lõpus. Foto: Reuters/Scanpix

Šveitsi panga krediidiriski vahetustehingute tase kerkis rekordkõrgusele, mis viis ka aktsia hinna tugevale langusele. See andis hoogu juurde kuulujuttudele, et süttimas on uus Lehman Brothersi juhtum.

Credit Suisse püüdis küll turgu rahustada, kinnitades, et neil on asi kontrolli all ning nad on finantsiliselt stabiilsed, kuid see ei leevendanud investorite hirmu. Aktsia on täna uudise peale kukkunud 7,7% ning aasta algusest alates on langus olnud ligi 60% suurune.

